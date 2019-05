Questa sera allo Stadio San Paolo Napoli e Inter si sfideranno per la 37esima giornata del campionato di Serie A. Ecco qualche curiosità.

Il Napoli non ha trovato il gol in tutte le ultime tre partite in Serie A contro l’Inter, due 0-0 nella scorsa stagione e l’1-0 della gara d’andata gli ultimi tre risultati contro i nerazzurri.

Questo dato sottolinea l’abilità difensiva dell’Inter che è la regina dei clean sheet del campionato italiano: 17, più di qualsiasi altra squadra.

