Caos a Firenze: Montella colpisce un cartellone pubblicitario che cade su uno steward

Brutto episodio al termine della gara della Fiorentina contro il Parma con protagonista l’allenatore viola Montella.

Al termine della gara Vincenzo Montella, espulso, ha colpito con un pugno un cartellone sponsor che è poi caduto su uno steward, ferendolo in maniera non grave.

L’allenatore ha poi parlato ai microfoni di Sky:

“Tutti gli episodi sono negativi, va tutto male. Della partita c’è poco da commentare: gol davanti la porta falliti, tanti ultimi passaggi sbagliati e salvataggi dei compagni sulla linea di porta. C’è poca tranquillità, è l’unica spiegazione che riesco a darmi. Sembra una stagione maledetta, che dobbiamo finire in Serie A. Il gol che manca? Fino a ieri siamo la terza squadra per pericolosità, cosa si può dire ai ragazzi”.

Cosa non ti è piaciuto della gestione degli arbitri?: “Non ho perso per colpa dell’arbitro, ma oggi non ho capito il suo metro di giudizio. O meglio, forse l’ho capita e non mi è piaciuta la sua direzione. Ho perso la testa nel finale. Ora inizio a fare i nomi degli arbitri quando sbagliano. Credo che ci fosse anche un rigore su Chiesa, così mi ha detto il ragazzo”.

Saranno giorni caldi a Firenze, come vi preparerete per la gara decisiva col Genoa?: “Sicuramente non dovremo consumare energie, sarebbe un errore. Non dobbiamo fare del vittimismo e pensare che sia tutto da buttare. Serve unirci o riunirci tutti e giocare senza paura”.

