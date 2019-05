Napoli, per l’attacco spunta un nome top secret

Radio Kiss Kiss rivela che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta lavorando ad un nome top secret per l’attacco.

Un nuovo nome, top secret, per l’attacco del Napoli. Questa è la nuova indiscrezione riportata da Radio Kiss Kiss, che poi prosegue dicendo che è lo stesso presidente De Laurentiis ad essere molto attivo sul mercato. Oltre a Hirving Lozano e Josip Ilicic, quest’ultimo secondo Sky, c’è un altro nome che ancora non si conosce.

L’operazione per questo nome sconosciuto, inoltre, potrebbe anche essere ad un buon punto per la buona riuscita. Comunque, sullo sfondo restano i nomi di Kouamé e Lasagna. La radio ufficiale non riporta però il nome dello sloveno dell’Atalanta.

