Milik: “Insigne o Mertens per me è uguale, voglio giocare sempre e fare più gol possibili”

Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria degli azzurri contro il Salisburgo in Europa League.

“Non facevo gol in Europa da tanto tempo ma ho giocato poco in Champions. Sono contento, ma soprattutto per la vittoria che è stata meritata. Vogliamo andare avanti in questa bella competizione. Abbiamo un’altra partita e non possiamo sottovalutare l’avversario. Abbiamo vinto stasera ma non è finita. Vogliamo vincere e passare il turno facendo il nostro gioco. Nel secondo tempo non abbiamo giocato da Napoli, abbiamo perso tanti palloni ma abbiamo comunque creato tante occasioni. Abbiamo fatto tre gol ma possiamo fare ancora molto meglio.

Io voglio sempre giocare, ma sono scelte del mister chi va in campo. Io mi trovo bene sia con Insigne che con Mertens, per me è uguale. Io voglio giocare nel miglior modo possibile e fare tanti gol per questa squadra ed i suoi tifosi. Siamo molto contenti di questo risultato. Devo ancora migliorare molto in tante cose, ma mi trovo benissimo in questa squadra che gioca un bel calcio. Devo migliorare il destro, di testa, tante cose.

L’Ajax è una squadra molto simile al Napoli nel modo di giocare. Noi vogliamo giocare calcio da dietro e creare tante occasioni. All’Ajax sono stati due anni bellissimi e sono cresciuto tanto. Purtroppo mi sono fermato tanto, due anni, per gli infortuni. Ora sono tornato e voglio fare tutto il possibile per aiutare la squadra e segnare più gol possibili”.

