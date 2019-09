Napoli-Sampdoria: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Questa sera alle ore 18 Napoli e Sampdoria si sfideranno allo Stadio San Paolo nella terza giornata del campionato di Serie A.

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette gare di campionato contro la Sampdoria, trovando la sconfitta proprio nella gara d’andata della scorsa stagione (3-0 al Ferraris ed era proprio la terza giornata).

Il Napoli è imbattuto da 11 incontri interni di Serie A contro la Sampdoria (9V, 2N) – l’ultimo successo blucerchiato risale al 1998 (2-0).

Solo quattro volte nella sua storia la Sampdoria ha perso tutte le prime tre partite di Serie A: nel 1950/51, 1970/71, 1972/73 e nel 2004/05.

Il capitano della Sampdoria Quagliarella ha trovato il gol in quattro delle ultime sei presenze di Serie A contro il Napoli, mancando però il bersaglio in due delle quattro partite giocate al San Paolo in questo parziale.

Il nuovo attaccante del Napoli Llorente ha disputato il suo primo match in Serie A proprio contro la Sampdoria nell’agosto 2013: contro i blucerchiati una rete in quattro presenze, proprio nella prima gara casalinga

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli: (4-4-2) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Elmas, Fabian, Zielinski; Mertens, Younes.

Sampdoria: (3-4-3) Audero; Ferrari, Murillo, Regini; Bereszynski, Linetty, Murru; Rigoni, Quagliarella, Caprari.

