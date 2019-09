De Laurentiis-De Luca: Da Guerra a Pace ma dopo il tunnel potrebbe diventare amore vero.

Foto e contro foto, denunce accorate e repliche piccate.

Gli spogliatoi del San Paolo al centro delle cronache degli ultimi giorni. Poi, dopo la guerra arriva (per fortuna) la pace e alla fine del tunnel ci potrebbe essere addirittura l’amore. Si tunnel (più o meno) non in senso figurato ma concreto, di calce e mattoni.

Alla consegna degli spogliatoi il Presidente De Laurentiis ha chiesto un altro sforzo al Governatore De Luca. Sistemare il percorso che dal garage del San Paolo conduce agli spogliatoi. Una lunga striscia che i calciatori percorrono a piedi dopo essere scesi dal pullman.

Un ingresso obbligato, un biglietto da visita più che stropicciato e che andrebbe sistemato. Spuntano anche le cifre: Un milione e duecentomila euro. De Laurentiis ci prova “ Allora lo aggiusti?” De Luca nicchia si dice preoccupato di doverceli mettere di tasca sua (ride n.d.r). Il patron azzurro insiste: “Devi arrivare a 25 (milioni)”. Ora si faranno i conti e forse un altro pezzo (a pezzi) del Beneamato sarà sistemato. Chi vivrà vedrà.

