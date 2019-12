Napoli-Torreira: un’operazione complicata che potrebbe avere un lieto fine

Due indizi fanno una prova. Gattuso sia con il Parma che con il Sassuolo ha schierato la squadra con il 4-3-3. Per questo motivo il Napoli è ora alla ricerca di un centrale di centrocampo con doti da regista. Torreira il primo obiettivo.

Un centrocampista che dia geometrie alla manovra ma anche in grado di intercettare le linee di passaggio e di proteggere la difesa in fase di non possesso.

Come anticipato dalla nostra redazione il profilo ideale è quello dell’uruguaiano Torreira, anche perché da ex sampdoriano già conosce il campionato italiano e avrebbe rapidi tempi di inserimento e adattamento.

Il centrocampista dell’Arsenal poco utilizzato da Emery in questa prima parte di stagione potrebbe però essere un punto fermo del novo tecnico dei Gunners Arteta.

L’ex secondo di Guardiola al Manchester City predilige il 4-3-3 e quindi Torreira potrebbe tornargli utile proprio come centrale di centrocampo.

