Napoli: tra passato e futuro vivi e goditi il presente

Napoli: Il passato non si può cambiare, il futuro non lo conosciamo, bisogna vivere nel presente.

Vale anche nel calcio, vale anche per il Napoli.

Il presente inizia con grandi sfide stimolanti che non devono far paura ma diventare opportunità.

Il Napoli ricomincerà il nuovo anno dal San Paolo e l’auspicio di tutti è che torni ad essere pieno e traboccante di passione.

C’è sempre una soluzione praticabile nel rispetto delle regole fondamentali.

Il presente è un coach che si chiama Rino Gattuso che ha diritto di lavorare senza trascinarsi zavorre che non gli appartengono.

Polemiche, considerazioni, analisi estenuanti non servono e non modificano la realtà.

Il presente è, anche, una squadra, che ha sempre vissuto ad alta quota ed ora guarda le altre con il naso all’insù.

Rammarico ma anche disappunto e parecchia voglia di ricordare a tutti chi è.

Il presente, sempre lui, è pronto a scrivere ancora pagine entusiasmanti che raccontino le gesta di questi ragazzi.

Atleti, professionisti, ma anche artisti, creativi, goliardici, a volte musoni o capricciosi che ridono, piangono, inveiscono e godono, trascinandosi dietro le emozioni di un popolo.

Per qualcuno sarà il passo d’addio, per altri un tassello nel puzzle delle proprie carriere, per tutti l’occasione di ritornare a divertirsi ed a divertire.

Buon Anno ma soprattutto Buon Presente a tutti.

