Napoli ‘Assafà’, ora però ‘S’adda fà’ e ‘Se pó fà

Si sa che la fortuna aiuta gli audaci e di fortuna il Napoli ne ha avuta poca da inizio stagione.

Spesso anche di audacia, perché poi, quando ci ha provato, è andata maledettamente male.

Tante parole, incoraggiamenti, lavoro ma a Reggio nel primo tempo le gambe erano molli e la testa vuota.

Una marea neroverde assediava gli azzurri (ma si giocava 11 contro 11?) “Quanto è grande ‘sto campo del Sassuolo? Fino al gol, inevitabile destino di una triste storia.

Nell’intervallo le musichette natalizie non riscaldavano il cuore dei tifosi azzurri, anzi.

Però “La storia si può cambiare” come ha ricordato a tutti Gattuso il giorno prima. Ed è così che il Napoli più sfigato, brutto e mortificato degli ultimi anni si riprende i tre punti in un campo mai benigno.

Autogol al 94esimo ma va bene così, perché il secondo tempo aveva riscaldato il cuore e indicato una via a prescindere.

Meglio, però, molto meglio vincere, anche all’ultimo istante, perché le cose non capitano per caso, quasi mai.

La vinci perché ci credi, perché sei lì, perché non molli, perché vuoi dire basta.

“Assafa”

Ora però ‘Sadda fa’ e ‘Se po’ fa‘

