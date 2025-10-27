Napoli:De Bruyne tra i 3/4 mesi per riaverlo a disposizione

Dopo il comunicato del Napoli è possibile ipotizzare i tempi di recupero di De Bruyne, fermo restando che la situazione può evolversi sempre o in modo positivo o negativo, perché è bene ricordare come la medicina non sia una scienza esatta ma la risposta del paziente vari per tanti fattori

Innanzi tutto va considerata la recidiva, De Bruyne ha già subito infortuni importanti in quell’area muscolare

ed in passato è stato, anche, operato, strategia che non ha seguito Lukaku per un problema simile che ha scelto la terapia conservativa,

vedremo per cosa opterà il calciatore in accordo con club e consulenti

ma i tempi sono lunghi e variano tra i tre e i quattro mesi.

