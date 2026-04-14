Napoli:Rrahmani verso il rientro

Due mesi erano stati previsti e due mesi sono stati, Rrahmani potrebbe tornare sabato contro la Lazio

Una stagione travagliata che non ha risparmiato praticamente nessuno e tra i più colpiti dagli infortuni proprio Amir che l’anno scorso ne aveva saltata solo una.

L’ultimo incidente grave due mesi fa e ora il ritorno per questo rush finale.

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