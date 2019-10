Questa sera il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, è stato impegnato nella sfida per la qualificazione ad Euro 2020 con la Spagna.

In campo per 90 minuti, il calciatore del Napoli è stato decisivo con un assist per Rodrigo che nel finale ha regalato il pareggio alla Spagna con la Svezia.

