NazioNapoli: in cinque oggi potrebbero essere in campo, tra cui Koulibaly

Con oggi prendono il via le partite per le qualificazioni agli Europei 2020; tra i giocatori del Napoli in campo c’è anche Koulibaly, impegnato nell’amichevole contro il Brasile.

Tutto dipende dal fatto se saranno schierati in campo dall’inizio o a partita in corso; se sarà così, saranno in cinque i giocatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali: quattro per le qualificazioni a Euro 2020 ed uno per un’amichevole.

I quattro che saranno impegnati per le qualificazioni sono Mertens con il Belgio, Milik e Zielinski con la Polonia ed Elmas con la Macedonia del Nord. Per quanto riguarda l’amichevole, si tratta di Brasile-Senegal; qui Koulibaly dovrebbe partire dal 1′, dato che è titolare fisso nella difesa della sua nazionale.

