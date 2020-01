Nocerino: “Gattuso sottovalutato, è preparatissimo e vive per il lavoro”

Antonio Nocerino, napoletano ex giocatore del Milan, ha parlato di Gennaro Gattuso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Gennaro Gattuso è bravissimo, sottovalutato ma preparatissimo cura ogni particolare ‘apparecchia’ la squadra la prepara benissimo ad ogni partita. Ho visto i suoi allenamenti, parlo così per questo, non perché siamo amici. Inoltre ha uno staff di altissimo livello. Lui vive per il lavoro: casa, campo, campo, campo ancora campo. Il Napoli può provare a recuperare basterebbe inanellare qualche vittoria consecutiva. Sono felice che Gennaro alleni la squadra della mia città”.

