Lazzari in mixed zone: “Napoli squadra veramente forte”

C’è stato anche l’intervento di Manuel Lazzari in mixed zone, dopo Lazio-Napoli; l’esterno biancoceleste reputa il Napoli forte. Di seguito le sue parole.

“Sapevamo l’importanza della partita, il Napoli è una squadra veramente forte. Nel primo tempo si è vista una grande Lazio, non abbiamo concesso nulla e creato 2-3 occasioni da rete. Nella ripresa c’è stato un normale calo fisico.

Siamo stati bravi e compatti ed abbiamo trovato questo guizzo di Immobile che ci ha regalato la decima vittoria di fila. Il nostro obiettivo principale è riportare la Lazio in Champions League.

La qualità del Napoli come squadra non si discute, a livello di palleggio è fra le migliori del campionato. Per loro questo è un periodo non positivo.“

