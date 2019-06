Ounas: “Infortunio? Il riposo mi ha fatto bene. Koulibaly? La partita con il Senegal è già iniziata”

Adam Ounas, esterno offensivo del Napoli e dell’Algeria, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della propria Nazionale.

“Quando si viene in Nazionale automaticamente si è motivati. Abbiamo una competizione importante da affrontare, quindi ci prepareremo in totale serenità. Infortunio? Nulla di serio, se lo fosse stato non sarei qui oggi. Non ho giocato l’ultima gara di Serie A proprio per questo piccolo problema ma ho recuperato, il riposo mi ha fatto molto bene. La partita contro il Senegal è già iniziata negli spogliatoi con Kalidou Koulibaly: abbiamo discusso tra noi, spero di vincere anche se il Senegal è un’ottima squadra. Il gruppo sente la responsabilità dell’impegno ma cercheremo di ottenere buoni risultati, perché il popolo algerino crede in noi”.

