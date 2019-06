Borriello: “Allenamenti a porte aperte? Sarebbe bello”

L’assessore Borriello ha parlato ai microfoni di Radio Marte della convenzione per lo Stadio San Paolo e ha lanciato una nuova idea.

“La convenzione non è stata ancora approvata perché dovrà passare al consiglio comunale, ma entro luglio vorremmo firmare e quindi iniziare il campionato con la convenzione. L’importo è studiato, tecnico e viene fuori da un canone di ammortamento dei lavori. E’ venuto fuori anche un dato interessante: il Napoli utilizza il San Paolo solo per il 25% delle sue potenzialità. La convenzione è di 5 anni più 5 e quindi ci saranno altri spazi nella concessione destinati al calcio Napoli. Poi, la società se vorrà, potrà migliorare lo stadio e anche chiedere anche altre superfici, siamo disponibili e aperti al dialogo.

NUOVA IDEA – “Sarebbe bello far partecipare il pubblico agli allenamenti almeno una volta a settimana al San Paolo: il Napoli se volesse, potrebbe allenarsi due volte a Fuorigrotta. I lavori al San Paolo continuano senza sosta, i sediolini in curva B non saranno installati perché quel settore sarà parte integrante della coreografia inaugurale delle Universiadi e quindi dal 15 luglio si riprenderanno i lavori. Una curva intera si fa massimo in 20 giorni”.

