Panchina Genoa: torna Guidolin?

Sul suo sito web Gianluca Di Marzio fa il punto sulla panchina del Genoa. Andreazzoli a giorni (se non ore) potrebbe infatti essere esonerato. Guidolin in pole per la sostituzione.

Negli ultimi minuti ci sono stati dei contatti tra la società rossoblù e Francesco Guidolin. L’allenatore ha dato la sua disponibilità ad accettare la proposta del Genoa, toccherà adesso a Preziosi prendere la decisione finale. I due al momento sono ancora a colloquio e il faccia a faccia tra le parti sta portando alla chiusura positiva dell’operazione.

Per Guidolin si tratterebbe di un ritorno sulla panchina del Genoa: proprio l’ex allenatore dello Swansea (sua ultima esperienza in panchina terminata nell’ottobre del 2016) era stato alla guida del club rossoblù durante il ritiro del 2005, prima che la squadra venisse retrocessa a tavolino.

