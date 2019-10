Panchine ‘roventi’ in Serie A e Serie B: via Giampaolo, un ex Napoli alla Cremonese

La sosta dei campionati è sempre il momento giusto per fare analisi approfondite sulle varie fasi della stagione. Soprattutto è il momento migliore per un eventuale cambio di allenatore. Tre panchine roventi tra Serie A e Serie B.

Secondo quanto riportato dal portale web di Gianluca Di Marzio è ormai certo il divorzio tra Giampaolo e il Milan. Difficile che il sostituto dell’ex allenatore della Sampdoria possa essere Spalletti, mentre sempre più vicino sembra essere Stefano Pioli. L’ex allenatore della Fiorentina dovrebbe avere oggi un incontro con il club rossonero per chiudere.

Lo stesso portale parla di allenamento annullato in casa Genoa e che è previsto infatti un incontro tra il presidente genoano Preziosi e mister Andreazzoli nella giornata di oggi per valutare la permanenza dell’ex tecnico dell’Empoli sulla panchina rossoblu.

Intanto in Serie B l’ex calciatore del Napoli Marco Baroni dovrebbe prendere il posto dell’altro ex Napoli Massimo Rastelli sulla panchina della Cremonese. In giornata è attesa l’ufficialità del cambio di allenatore.

