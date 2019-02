Gazzetta: “Bene gli attaccanti di riserva, ma i senatori sono poco cattivi sotto porta”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nelle sue pagine interne, dà risalto al successo del Napoli contro lo Zurigo, che ha permesso agli azzurri di qualificarsi per gli ottavi di finale di Europa League.

“Facile passaggio del turno col minimo impegno: ad Ancelotti bastano gli attaccanti di riserva. La buona notizia è che hanno segnato gli esterni di rinforzo, Verdi e Ounas. L’algerino soprattutto è stato tra i più propositivi e forse merita qualche partita in più, data anche la condizione così così degli altri. La cattiva è che come al solito la cattiveria sotto porta dei senatori latita. Di Mertens si è detto, Insigne gira troppo al largo e non ha più il mirino nei piedi. Milik, entrato nella ripresa, si mangia un gol”.

