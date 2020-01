Parma, scoppia il caso Gervinho. D’Aversa: “Non si presenta agli allenamenti”

Parma, scoppia il caso Gervinho. L’ivoriano spinge verso la cessione all’estero e nel frattempo diserta gli allenamenti.

“Gervinho non è convocato, non si è presentato alle ultime tre sedute d’allenamento. Ha forzato per andare via, penso che l’abbiano già venduto”.

“Ha voluto fare una forzatura con la società per essere ceduto. Quattro giorni fa è venuto a parlare con me della possibilità di andare via, per poi vedersela con la società. Il mercato è aperto, vediamo. Gervinho è stato un giocatore importante per noi ma abbiamo a disposizione un gruppo che gli ha permesso di fare la miglior stagione della carriera”.

