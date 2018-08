Parte la Serie A: la griglia di partenza di 100x100Napoli

Il mercato è finito, le squadre si sono rinforzate, ora la parola va al campo: questa la griglia di partenza di 100x100Napoli per le prime 6 posizioni.

Sul primo gradino del podio ci va senza dubbio la Juventus. I campioni d’Italia sembrano ancora irraggiungibili dalle inseguitrici. E con l’arrivo di Ronaldo i bianconeri hanno acquisito ancora più spessore internazionale.

Al secondo posto, il Napoli. E’ vero, la società non ha fatto movimenti esorbitanti sul mercato ma l’ossatura della squadra è rimasta la stessa, e grazie a qualche aggiustamento ora la rosa degli azzurri non è più incompleta. Servirà tempo ad Ancelotti per dare la sua impronta a questo Napoli che però, sarà sicuramente in corsa fino alla fine.

Sull’ultimo gradino del podio troviamo invece l’Inter. La squadra di Spalletti si è rinforzata tantissimo sul mercato con giocatori di livello quali Nainggolan, De Vrij, Vrsaljko e altri. Nella stagione passata i nerazzurri hanno chiuso al quarto posto con 19 punti di distanza dal Napoli, questo mercato li ha senza dubbio aiutati a ridurre se non estinguere il gap con gli azzurri.

Al quarto posto, ultimo disponibile per la Champions, il Milan. I rossoneri, dopo il confusionario mercato della scorsa estate, hanno fatto meno acquisti, più concreti e mirati. L’arrivo di Gonzalo Higuain darà senz’altro a Gattuso quel centravanti da 20 gol che tanto era mancato.

Subito dopo il Milan, la Roma. I giallorossi hanno cambiato tanto, tantissimo. Perdere due giocatori come Allison porterà sicuramente a delle importanti ripercussioni. E’ vero, sono arrivati tantissimi giocatori ma il mercato del Milan della scorsa stagione insegna: più di 200 milioni spesi, squadra totalmente rivoluzionata e quel feeling che non è stato mai definitivamente trovato. Di Francesco dovrà essere abile nel trovarlo nel minor tempo possibile.

E al sesto posto della nostra griglia troviamo la Lazio, la squadra di Inzaghi, primo avversario del Napoli in campionato. Nessun movimento particolare sul mercato per i biancocelesti che però sono riusciti a trattenere i giocatori più forti come Milinkovic Savic, Immobile e Luis Alberto.

Comments

comments