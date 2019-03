Patrizio Oliva: “Io non sono servo del padrone, se Tardelli non ha i coglioni me ne frego”

Patrizio Oliva, ex campione del mondo e campione olimpionico di pugilato per la categoria superleggeri, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha commentato le critiche scaturite dopo la sua partecipazione alla Domenica Sportiva.

Questi alcuni passaggi del pugile napoletano:

“Quando ho commentato che Napoli-Juventus si sarebbe giocata in 11 contro 14 Ho solo detto una cosa che pensa tutta Italia e sapete il perché. Quello che ho detto lo pensano in milioni, non nascondiamo la testa sotto la sabbia.

Con l’Atletico sembravano dei ragazzini che cercano scuse, appena venivano toccati crollavano a terra per far annullare i gol. Così non si è sportivi.

Non mi interessano così tanto le parole di Tardelli, se vuole i filmati con tutti i favori, glieli cerco e glieli mando. Se Tardelli non ha i coglioni per accettare la realtà io me ne frego. Non sono servo del padrone. Molti mi dicono ti sei giocato la Rai, ma a me che m’importa? Vivo lo stesso”.

