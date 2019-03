Pazienza: “il Napoli non pensi ai rimpianti ma si concentri sul Salisburgo”

Pazienza elogia la prestazione della squadra azzurra in campionato

L’ex azzurro Michele Pazienza è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Dopo la sconfitta con la Juventus, a meno che non avvenga un miracolo, per il Napoli il campionato è ormai andato, ma la formazione di Carlo Ancelotti ha tutte le carte in regola per andare fino in fondo in Europa League e concentrare tutte le energie per le gare a venire, a partire proprio da quella di giovedì con il Salisburgo.

Sicuramente, date alcune prestazioni di ottimo livello, si potrebbe parlare di una classifica non veritiera con qualche punto di troppo lasciato dietro, che gli azzurri non devono rimpiangere. Riconfermarsi quest’anno al livello dimostrato finora non era né facile né scontato, dato anche il cambio allenatore che comporta sempre cose da sistemare e sincronizzare. Il percorso attuale, indubbiamente è importante e porterà a qualcosa di più con il tempo, l’importante è che ora il Napoli non pensi ai rimpianti ma si concentri su ciò che di buono è riuscito a fare e lavori su quello per fare sempre meglio.

E ancora, in merito alla classifica, ritengo si giochino due campionati, quello tra Napoli e Juventus che sono lì e lì resteranno, e quello per le altre fasce che, considerate le brevi distanze, per cui ci sarà da lottare fino alla fine.”

Inoltre l’ex Napoli spende due parole anche sulle prestazioni di Piotr Zielinski: “Da ex centrocampista mi sento di dire che il polacco è un giocatore dinamico e dalle importanti qualità tecniche, con qualche lacuna qua e là non avendo ricoperto tale ruolo in passato, per cui manca di aggressività ma ci si può lavorare.”