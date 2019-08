Pedullà: “Napoli forte su Llorente, l’attesa dipende da Icardi”

Alfredo Pedullà aggiorna i tifosi azzurri sulla situazione attaccanti del Napoli; il club azzurro è sempre forte su Llorente ma c’è anche una piccola speranza per Icardi.

Il Napoli è molto forte su Llorente, l’attesa deriva da una piccola speranza per Mauro Icardi. A riferire il tutto è Alfredo Pedullà, che parla anche del presunto incontro tra l’Inter e l’agente dello spagnolo che non c’è stato.

Per l’attaccante spagnolo, continua l’esperto di mercato, il Napoli ha già un accordo biennale e presto si potrebbe anche formalizzare. Non si esclude che l’attesa sia dovuta ad una timida speranza di convincere Icardi ad accettare il trasferimento in Campania.

