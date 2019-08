FOTO – Ounas saluta Napoli e va in Francia

L’avventura al Napoli per Adam Ounas è quasi terminata; l’esterno è in volo per la Francia dove sosterrà le visite mediche per il Nizza.



Adam Ounas al Nizza è in dirittura d’arrivo. L’esterno quasi ex-azzurro è in volo per la Francia dove dovrà sostenere poi le visite mediche con il club francese; operazione in prestito oneroso con riscatto fissato a 25 milioni più il 30% sulla futura rivendita.

Di seguito la foto che lo ritrae in aereo, pubblicata dallo stesso giocatore nelle storie di Instagram:

