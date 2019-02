Per Milik una serata da dimenticare, bocciatura totale

Per l’attaccante del Napoli Arek Milik una partita da dimenticare completamente; i quotidiani sono tutti d’accordo nel bocciarlo.

Una bocciatura da parte di tutti i quotidiani quella per Arek Milik, l’attaccante polacco del Napoli. Si parte da Il Mattino, che gli ha dato un 5 ed il seguente giudizio:

“Colleziona una serie di palle gol da poter riempire un paio di bacheche. Gli manca il killer instinct che invece dovrebbe caratterizzare ogni attaccante. Arriva stanco e scarico sui tanti palloni che i compagni gli recapitano con pazienza e precisione certosina. Affetto anche lui dalla sindrome di Mertens a Firenze.”

Anche la Gazzetta dello Sport è dello stesso avviso sul voto, ma è criticato per il fatto che non conclude sotto porta. Meno pesante il Corriere della Sera, 5,5. Una partita da dimenticare per l’attaccante per ripartire subito dalla prossima.

