Pistocchi: “Manolas non è l’ideale per fare coppia con Koulibaly”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare la vittoria del Napoli contro il Sassuolo.

“Per il Napoli è un successo importante, perché ritorna a correre non solo con i punti ma anche fisicamente. Brutto il primo tempo, nella ripresa una grande risposta sul piano emotivo e caratteriale. Allan è stato straordinario, ma anche Insigne ha fatto il massimo. La finta di Milik sul gol di Allan è stata decisiva ed una vittoria all’ultimo minuto ti fa capire che questa squadra ci crede. Non c’era modo migliore per iniziare un certo tipo di percorso. Prenderei un difensore centrale a gennaio che guidi la difesa, Manolas non è l’ideale per fare coppia con Koulibaly”.

