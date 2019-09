Silver Mele: “Per alcuni giocatori è arrivato il momento dell’esplosione”

Silver Mele, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma Radio Goal con Diego De Luca.

“Rinnovi? Il Napoli del futuro passa per il prolungamento del contratto di alcuni giocatori. Per alcuni giocatori come Milik e Zielinski credo sia arrivato il momento dell’esplosione che non è più rinviabile.

Poi c’è la questione degli over, Mertens e Callejon stanno continuando a tirare la carretta, toccherà al club ragionare.

Milik non è fortunato, ha lavorato tanto e bene nel ritiro. Lui è sempre accompagnato dalla perplessità del tifoso, ma ha sempre ignorato tutte le critiche, segno di maturità.

Verdi è uno veramente dotato, non è stato favorito dagli esperimenti tattici di Ancelotti. Forse è uno che sente troppo l’appuntamento agonistico e questo potrebbe averlo penalizzato. Al toro troverà la sua perfetta dimensione, Napoli forse era un po’ troppo per lui, le occasioni di certo non sono mancate.

Fabian è un giocatore mostruoso ed è molto duttile, caratteristica fondamentale per Carlo Ancelotti. Vedrei molto bene Fabian un passo più indietro per liberare l’esplosività di Zielinski.

Elmas è un altro giocatore molto duttile, mi ha colpito la sua facilità dell’approccio alla partita in uno stadio come quello di Torino. Mi ha colpito anche l’intervento su Dybala, ma purtroppo Orsato ci ha visto un fallo…

Di Lorenzo, Mario Rui e Lozano mi hanno colpito molto contro la Juventus. Hanno mostrato coraggio e determinazione. Mi resterà impresso l’immagine di Lozano che chiede palla a Zielinski. Non era assolutamente facile segnare contrariamente a quanto si possa pensare.

Se hai il coraggio e la qualità di pareggiare contro una Juve del genere, significa che tu ne hai”.

