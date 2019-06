Radio Marte, Insigne può andar via: servono 80mln

Il giornalista Raffaele Auriemma, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda su Radio Marte, ha parlato del futuro di Lorenzo Insigne.

“Tutti si chiedono se vada tutto bene tra Lorenzo Insigne e Carlo Ancelotti? Sulla carta è così, però se il Napoli dovesse prendere un attaccante centrale, Insigne non avrebbe più alcun ruolo in questa squadra, visto che ci sono già Milik e Mertens.

Gli azzurri possono prendere James Rodriguez o Lozano, più James perché c’è l’opzione prestito. Se dovesse arrivare l’offerta giusta, Lorenzo Insigne andrà via. I suoi agenti Enzo e Mino Raiola stanno lavorando alla ricerca di una società che possa soddisfare il Napoli e il calciatore, che viene valutato non meno di 80 milioni.

James, se dovesse arrivare a Napoli, arriverebbe in prestito, altrimenti non verrà. Ma parliamo sempre di ipotesi in cui è prevista la partenza di Insigne, in quel caso si può prendere sia James Rodriguez che l’attaccante centrale. La presenza di Insigne a Napoli per la prossima stagione sarà sicura solo se dovesse essere il terzo attaccante esterno a sinistra, altrimenti non sarà al centro del progetto di Ancelotti”.

