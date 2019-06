James, l’entourage: “Ancelotti pazzo di lui”

L’edizione odierna del quotidiano spagnolo As parla della trattativa tra Napoli e Real Madrid per James Rodriguez, rientrato dal prestito al Bayern Monaco.

L’entourage del ragazzo, ad una precisa domanda circa il suo possibile trasferimento in Italia, ha risposto: “Ancelotti va matto per lui“, e lo stesso quotidiano ha ribadito quanto il tecnico azzurro lo consideri una priorità, tanto da aver iniziato a fare pressioni su Aurelio De Laurentiis pur di riaverlo con sè.

Il Napoli punta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma il Real preferirebbe cederlo a 42 milioni (stessa cifra pattuita per il, non avvenuto, riscatto con il Bayern Monaco), dovendo fare cassa visti gli ingenti investimenti fatti per Hazard, Jovic, Militao e Mendy. Tuttavia, il quotidiano sottolinea che, per James, “tutte le strade portano a Napoli”.

