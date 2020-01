Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha espresso il suo interesse per l’azzurro Amin Younes.Ecco quanto riporta Il Secolo XIX.

“Caprari? Quando un giocatore non sta più bene in una squadra e chiede di andare via, allora non mi oppongo. Ma non è il suo caso, lo vedo carico ogni giorno. Se parte può arrivare Younes del Napoli? E’ un profilo che mi piace, con caratteristiche tecniche che mancano nella nostra rosa”.

