Eurorivali – Genk k.o., oggi in campo Liverpool e Salisburgo

Il Napoli scenderà in campo questo pomeriggio contro la Sampdoria, ma seguirà con attenzione anche due delle sue tre “Eurorivali”: Liverpool e Salisburgo.

I Reds, che finora hanno collezionato 4 successi in altrettante gare di campionato e guidano la classifica di Premier League, ospiteranno, alle 13:30, ad Anfield, il Newcastle. I ragazzi di Klopp saranno i primi avversari degli azzurri in Champions League.

Oggi in campo, come detto, anche il Salisburgo, che affronterà l’Hartberg tra le mura amiche della Red Bull Arena. Ha giocato ieri, invece, il Genk, sconfitto 2-1 in trasferta dallo Charleroi.

