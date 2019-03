RILEGGI IL LIVE – Ancelotti: “Domani non faremo calcoli. Grossa fiducia verso Chiriches e Luperto”. Hysaj: “Non sentiremo le assenze di Kou e Maksimovic”

Carlo Ancelotti ed Elseid Hysaj hanno parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, contro il Salisburgo.



18.05 Termina la conferenza stampa.

Ancelotti: “Non cambierà il nostro atteggiamento rispetto all’andata, mentre mi aspetto un Salisburgo più aggressivo e sbilanciato. Questa squadra in tutte le partite ha sempre provato a controllare la partita e cercheremo di fare lo stesso anche domani. Gli interpreti, quando c’è il giusto atteggiamento, possono sempre essere funzionali, anche se non giocano spesso. Ho fiducia in Chiriches, rientra da un infortunio ma è molto bravo e si è sempre dimostrato affidabile, così come Luperto”.

Hysaj: “Cambio Sarri-Ancelotti? Io ho sempre avuto lo stesso allenatore per sei anni, ma a volte cambiare aiuta ad imparare e a crescere, io credo di star migliorando sempre più, anche grazie al mister”

Ancelotti: “Chi gioca domani? Sicuramente Milik, sul suo partner invece devo riflettere, ho delle buone alternative. Giuntoli? Siamo contenti della sua permanenza, visto che mi sembra sia andato bene, ma da un lato ci dispiace perché con il suo rinnovo le casse della società saranno più vuote (ride, ndr). Scherzi a parte sono molto contento del fatto che rimarrà qui. Il Salisburgo pressa bene in avanti, ma quando riesci a superare la loro barriera hai parecchie possibilità. All’andata ci siamo riusciti parecchie volte, ma bisogna saper leggere le situazioni: a volte, una palla lunga, secondo me, non guasta”.

Hysaj: “Koulibaly e Maksimovic? Sono giocatori importanti, ma siamo un gruppo con giocatori pronti a dare tutto per la squadra. Chi giocherà darà tutto domani sera”.Quando manca qualcuno c’è sempre un sostituto pronto a fare bene e a. Il gol? Da tempo dico che darei tutto (ride, ndr), ma non vuole proprio arrivare. Qualora dovessi riuscire a segnare sarei felicissimo.

Ancora il tecnico: “Dopo il Sassuolo non ho parlato con i ragazzi, eravamo tutti dispiaciuti perché volevamo fare una partita migliore, ma dobbiamo guardare avanti. È stata una gara deludente ma per fortuna siamo riusciti quantomeno a trovare il pareggio. Domani ci sarà una bella atmosfera, è uno stadio molto accogliente. Insigne? Uno sfogo comprensibile, sente di avere più responsabilità, è nato a Napoli e magari gli pesa che su di lui ci sia un’attenzione diversa: ma questo è nella normalità delle cose. Differenza tra il secondo tempo con la Juve e la gara di Sassuolo? Una questione psicologica, anche se ho fatto molte rotazioni. In questa fase chi ha giocato meno non è al 100% ora, poi subentra anche l’aspetto mentale”.

Hysaj: “Loro sono una squadra forte, noi dobbiamo cercare di fare una buona partita perché, a mio parere, con il nostro gioco possiamo toglierci belle soddisfazioni”.

Prende parola Ancelotti: “All’andata non mi sono piaciute le opportunità concesse negli ultimi minuti. Il Salisburgo, comunque, ha dimostrato le sue qualità, facendoci capire come sarà la partita di domani. Il 3-0 è un ottimo risultato, ma domani penseremo solo a dare il massimo e, se possibile, a vincere ancora. Se penso alla rimonta subita con il Deportivo? No, con i miei giocatori ho preparato la partita senza fare calcoli”.

17.46 Inizia, con un po’ di ritardo, la conferenza stampa.

17. 25 Il tecnico del Napoli sarà accompagnato dal terzino Elseid Hysaj.

Cari lettori di 100×100 Napoli, benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Carlo Ancelotti, alla vigilia della gara di Europa League contro il Salisburgo.

Comments

comments