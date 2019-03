Giuntoli: “Sono molto contento di restare. Mercato? Compreremo giocatori funzionali al progetto”

Direttamente da Salisburgo, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha commentato l’annuncio di Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro, infatti, ha praticamente ufficializzato il rinnovo di contratto dell’ex ds del Carpi: “Sono molto contento. Grazie in primis ad Andrea Chiavelli che mi ha scelto a Carpi, poi al presidente ed alla mia famiglia. Tante offerte? Qualche interesse c’è stato, ma il presidente sapeva che volevo restare.

Obiettivo per i prossimi cinque anni? Crescere sempre, sia calcisticamente che a livello societario, lottando per noi stessi. Le dichiarazioni di Insigne? Voleva vincere, come tutti. Il mercato è imprevedibile, la forza del club è sempre stata di cambiare poco, tenere lo zoccolo duro e sarà ancora così secondo me. L’importante è prendere ragazzi funzionali al progetto. Lozano e Fornals? Non li conosco (ride, ndr), ce ne sono tanti bravi in giro. E’ prematuro fare questi discorsi”.

