Salisburgo-Napoli: gli azzurri per prendersi la qualificazione

Domani pomeriggio va in scena Salisburgo-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Europa League; gli azzurri ci arrivano forti del 3 a 0 dell’andata.

Nonostante il 3 a 0 dell’andata, quella di domani sera sarà una partita da non sottovalutare per il Napoli e per Ancelotti. Il Salisburgo farà di tutto per mettere in difficoltà gli azzurri, e cercare un’impresa che avrebbe dello straordinario. Quindi, come potrebbero giocarsela le due squadre?

Le probabili di Salisburgo-Napoli

Partiamo dalle due formazioni che potrebbero scendere in campo, dove ci sono alcune certezze abbastanza ovvie. Per gli austriaci mancheranno Pongracic, infortunato, e Schlager, squalificato; al posto di quest’ultimo ci sarà il giovanissimo Mwepu. Il restante degli undici dovrebbe essere quello visto all’andata.

Il Napoli invece, come si sa dalla partita della settimana scorsa, dovrà fare a meno della coppia dei centrali di difesa titolari. Koulibaly e Maksimovic sono squalificati per questa partita e quindi giocheranno Chiriches e Luperto. Sulle fasce si rivedranno Hysaj e Mario Rui, centrocampo e attacco saranno i soliti noti.

Salisburgo con niente da perdere e tutto da guadagnare

In questo tipo di partite e con la situazione in cui si trovano gli austriaci non è difficile prevedere un approccio alla partita attento ma sfrontato. Il Salisburgo nella partita ha solo da guadagnarci e niente da perdere; ciò fa sì che risulta facile intuire che attaccheranno a pieno organico quasi ad ogni azione.

Ci si aspetta che quando saranno in possesso palla tenteranno ancora di più di verticalizzare, per far trovare i tre davanti a tu per tu con Meret; per questo tipo di giocate, come all’andata, sarà Wolf a prendere maggiormente le redini in mano e cercare di servire il capocannoniere di coppa Dabbur.

Con Samassekou più arretrato, Mwepu avrà compiti più offensivi; sulle fasce invece quello che spingerà di più sarà Lainer, che è stato anche un obiettivo del Napoli. I due centrali difensivi invece dovranno fare una partita molto più attenta dell’andata, dato che sono risultati i peggiori in campo.

Quello a cui dovranno stare attenti saranno le ripartenze fulminee degli azzurri, ed in caso di azione manovrata delle incursioni centrali di Zielinski e Callejon. Compito tutt’altro che semplice, con i centrocampisti e gli esterni che dovranno subito ripiegare per dare una mano.

Un Napoli che attenderà per poi ripartire?

Come già detto gli azzurri partono favoriti per via del 3 a 0 dell’andata, ma allo stesso quella di domani è una partita da non sottovalutare. Ancelotti è esperto in queste cose, e si è sicuri che non una cosa del genere non accadrà; ma faranno una partita fatta di ripartenze o imporranno sempre il loro gioco?

La logica vuole che per domani pomeriggio si potrebbe vedere un Napoli che cercherà di riconquistare palla nella sua trequarti, per poi ripartire in contropiede con molta velocità. Di sicuro potrebbe essere sfruttata alla grande, dato che ci si aspetta che il Salisburgo farà la partita.

Se fosse così, il compito di accelerare toccherà sicuramente a Zielinski e Callejon; magari invece di attaccare sulle fasce, si accentrano e danno il via al contropiede. Ciò non toglie che anche Fabian Ruiz e Allan, con le loro qualità, possano dare il via ad una ripartenza fulminea. Tutto questo per poi favorire, e cercare di concludere, la coppia d’attacco Insigne-Milik.

D’altro canto potrebbe anche essere che Ancelotti e gli azzurri decideranno di imporre il loro gioco in casa del Salisburgo; in questo caso Fabian Ruiz avrà il compito, ancora più marcato, di impostare la manovra d’azione e farsi trovare sempre libero. Allan invece farà il solito compito di diga, e mancando Koulibaly e Maksimovic, non sarà difficile trovarlo sempre davanti alla difesa a coprire.

Sulle fasce il compito di creare i pericoli toccherà a turno a Hysaj e Mario Rui, aiutati da Zielinski e Callejon. Questi ultimi due potrebbero anche provare le loro solite incursioni al centro, soprattutto Zielinski. Quel che è certo è che dovranno anche servire Insigne e Milik, che avranno il compito di creare i maggiori pericoli alla difesa degli austriaci.

Mai sottovalutare l’avversario

Per il Napoli si prospetta una partita non facile, come detto all’inizio. L’errore principale da non commettere è quello di sottovalutare il Salisburgo, per via del risultato dell’andata; se ciò non avverrà allora gli azzurri hanno tutti i mezzi per passare il turno senza troppi problemi.

In caso contrario ci si potrebbe trovare davanti ad una partita sofferta; in ogni caso il Salisburgo cercherà in ogni modo possibile di mettere da subito pressione, in modo tale da portare il match su un piano favorevole a loro.

