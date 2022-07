RILEGGI LIVE – Napoli-Perugia 4-1 (5′ Kvaratskhelia, 36′ Anguissa; Melchiorri 48′; Politano 53′; Petagna 92′)

Gentili lettori di 100x100Napoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale dell’amichevole tra Napoli e Perugia. Per aggiornare premi F5 o clicca qui.

92′ Impeccabile Petagna dal dischetto. 4-1.

90′ Calcio di rigore per il Napoli! Petagna abbattuto dal portiere avversario.

80′ Nel Napoli dentro anche Costanzo e Zerbin.

65′ Mario Rui sfiora un gol da 60 metri. Sarebbe venuto giù l’impianto di Carciato.

53′ GOL! Grande azione personale di Politano che poi batte con un colpo da biliardo il portiere del Perugia.

48′ Gol del Perugia! Errore di Zanoli e rete di Melchiorri.

Tanti cambi nel Napoli: Escono: Meret, Fabian, Osimhen, Lozano, Rrahmani, Lobotka, Kvaratskhelia, Anguissa. Entrano: Contini, Demme, Elmas, Zielinski, Politano, Ounas, Petagna, Zanoli.

Iniziata la ripresa!!

Si chiude il primo tempo dell’amichevole tra Napoli e Perugia, con gli azzurri in vantaggio per 2 a 0.

Giallo per Rrahmani.

41′ – Combinano Lozano e Di Lorenzo, ma il cross del capitano è deviato e finisce fuori. Sull’angolo successivo nessun pericolo creato dagli azzurri.

40′ – Doppio dribbling di Lozano sulla destra che poi serve Fabiàn al limite dell’area. Lo spagnolo prova il tiro ma è centrale ed il portiere del Perugia para senza problemi.

36′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Su calcio d’angolo Anguissa prima colpisce di testa la palla, e non entra per via del muro di un difensore, poi ribatte e trova il gol del 2 a 0! Doppio vantaggio azzurro!

34′ – Azione insistita di Osimhen e dopo Fabiàn si trova la palla per tirare ma liscia. Victor insiste ma il portiere del Perugia para da distanza molto ravvicinata.

31′ – Combinazione aerea tra Di Lorenzo e Lozano. Fallo sul terzino, che prende un colpo al volto. Nulla di grave.

28′ – Lozano prende il fondo sulla destra e va al traversone, senza però trovare precisione.

27′ – Imbucata in area per Fabian, che finisce a terra e urla dal dolore. Per l’arbitro è tutto regolare: niente rigore.

25′ – Riparte l’amichevole con il Napoli sempre in vantaggio per 1 a 0.

22′ – Cooling break. Sul campo di Carciato fa un bel caldo afoso e l’arbitro chiama la pausa per far rinfrescare i giocatori.

20′ – Melchiorri riesce a superare Rrahmani e a provare il tiro, che però risulta debole e non crea problemi a Meret.

17′ – Azione insistita degli azzurri, il pallone arriva a Lozano che manda dentro Osimhen che però non trova la porta

5′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!! Grandissimo 1-2 tra Kvaratskhelia e Osimhen, con il georgiano che chiude il triangolo ed infila il portiere del Perugia trovando il gol dell’1 a 0. Splendido gol!

2′ – Subito pericoloso il Napoli con Lozano trovato libero sulla destra che serve al centro per Osimhen. Ma la palla è troppo dietro e l’attaccante nigeriano non riesce a tirare.

Iniziata Napoli-Perugia con quest’ultima a toccare il primo pallone.

17:50 – Le squadre sono rientrate negli spogliatoi. A breve ci sarà il fischio d’inizio. Di Lorenzo capitano di nuovo.

17:45 – squadre in campo per il riscaldamento, in attesa dell’inizio dell’amichevole.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Contini, Costanzo, Demme, Elmas, Zedadka, Zanoli, Politano, Zielinski, Zerbin, Ounas, Petagna, Gaetano, Folorunsho, Ambrosino.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Marfella, Contini, Costanzo, Demme, Elmas, Zedadka, Zanoli, Politano, Zielinski, Zerbin, Ounas, Petagna, Gaetano, Folorunsho, Ambrosino. PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Vulikic; Casasola, Kouan, Onishenko, Iannoni, Angori; Dembelé, Melchiorri. A disposizione: Bulgarelli, Moro, Rosi, Righetti, Baldi, Sulejmani, Lunghi, Ghion, Di Chiara, Giunti, Cicioni, Vano, Lo Giudice. All. Castori.

Seconda amichevole per il Napoli in ritiro a Dimaro, dopo quella vinta per 10 a 0 contro l’Anaune. Spalletti opta per il 4-3-3 contro il Perugia, con Fabiàn affiancato da Anguissa e Lobotka; davanti, invece, il tridente formato da Lozano, Osimhen ed il neo-azzurro Kvaratskhelia.

Comments

comments