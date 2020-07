Ritiro del Napoli a Castel di Sangro, approvata la delibera per ospitare gli azzurri fino al 2025

La Repubblica oggi in edicola lancia la notizia che la Giunta Regionale dell’Abruzzo ha approvato la delibera per ospitare il Napoli durante il ritiro estivo precampionato.

La Giunta Regionale dell’Abruzzo ha approvato ieri la delibera per il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Passaggio formale ma necessario per ratificare l’accordo che è stato già trovato.

Il contratto ha validità di 6 anni e comincerà quest’estate: le date ufficiali non sono stata ancora comunicate.

Dipenderà dal cammino degli azzurri di Gattuso in Champions League. Comunque la squadra si allenerà allo stadio Patini (capienza 7 mila posti) alla fine di agosto per almeno una decina di giorni.

È stato anche fissato il calendario delle amichevoli.

In programma ce ne saranno tre. La prima dovrebbe essere proprio contro il Castel di Sangro. L’ultima con un avversario internazionale che sceglierà direttamente il Napoli.

L’illuminazione del Patini permetterà la trasmissione televisiva in notturna, come già capita per le partite della nazionale under 21 che è di casa a Castel di Sangro, buen ritiro del presidente della Figc Gabriele Gravina.

«Eravamo partiti da uno scetticismo iniziale – ha spiegato l’assessore al Turismo e alle attività produttive Mario Febbo – poi De Laurentiis è rimasto colpito dalle strutture e l’intesa è stata più lunga».

