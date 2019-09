Rivieccio: “Spogliatoi? Polemica da evitare”

Gino Rivieccio, noto comico napoletano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, a proposito della polemica sui lavori allo stadio San Paolo.

“Polemica spogliatoio? Resta il fatto che si poteva evitare tale polemica, tanto rumore per nulla. Resta un qualcosa di poco chiaro ma Il contratto parla chiaro, gli spogliatoi dovevano essere consegnati domani, prima di emettere dei giudizi si dovrebbe guardare la situazione sullo stato dei luoghi. bisognava che in questi due mesi qualcuno andasse a controllare lo stato dei lavori e non ridursi all’ultimo giorno.

Modulo Napoli? Non si può negare che il 4-4-2 di recente memoria del secondo tempo di Torino abbia dato risultati diversi. Non c’è scritto da nessuna parte che il Napoli debba giocare con il 4-2-3-1″.

Comments

comments