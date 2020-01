Rodriguez, l’agente: “Vuole giocare nel Fenerbahce”

Ricardo Rodriguez, terzino sinistro del Milan, potrebbe svestire la maglia rossonera nel corso della finestra di mercato in corso.

Lo svizzero, infatti, è ormai chiuso dall’ottimo rendimento di Theo Hernandez, una delle poche note liete della stagione milanista, ed era stato accostato, nelle scorse settimane, anche al Napoli. Tuttavia, l’agente dell’ex Wolfsburg, Gianluca Di Domenico, ha parlato all’emittente turca Trt Sport: “Recentemente è stato a Istanbul per una vacanza e gli piacerebbe vivere lì. Si tratta di una delle città più belle al mondo e il mio giocatore vuole giocare nel Fenerbahce. Non c’è ancora l’accordo, ma se la società turca vuole si può arrivare a chiudere in tempi rapidi”.

