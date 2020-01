Dalla Spagna arrivano notizie molto positive per il Napoli, fortemente interessato all’acquisto di Stanislas Lobotka, centrocampista del Celta Vigo.

Secondo quanto riferito dal quotidiano As, i galiziani avrebbero trovato il sostituto dello slovacco, per il quale ora può arrivare il via libera alla cessione: si tratta di Guido Pizarro, di proprietà del Club America, che piace al tecnico Oscar Garcia. Il Napoli è ottimista, visto che ha già incassato da tempo il sì di Lobotka.

