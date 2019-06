Rog, spunta una nuova candidata: il Cagliari

Per Marko Rog spunta una nuova candidata in caso di cessione da parte del Napoli; si tratta del Cagliari del presidente Giulini.

Marko Rog potrebbe continuare a giocare in Serie A, nonostante il fatto che il Napoli potrebbe cederlo. Oggi è andato in scena un incontro tra l’agente del giocatore, in prestito al Siviglia fino a fine giugno, ed il ds del Cagliari Carli.

Il club sardo è fortemente interessato a lui nel caso in cui il Napoli voglia mandarlo a giocare da un’altra parte. A riferire questa nuova voce di mercato è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, tramite il suo portale gianlucadimarzio.com.

