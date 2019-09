Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: debutta Mkhitaryan

La partita delle 18 di questa giornata di Serie A vede Roma e Sassuolo contro; per i giallorossi esordio dal 1′ per Henrikh Mkhitaryan.

All’Olimpico di Roma tra poco andrà in scena la sfida tra i giallorossi ed il Sassuolo. Per la squadra di Fonseca c’è il debutto di Mkhitaryan in A e quello di Veretout con la maglia giallorossa; per il Sassuolo invece c’è il debutto di una vecchia conoscenza azzurra: Chiriches.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi; Caputo, Defrel. All.: De Zerbi.

Comments

comments