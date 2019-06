Malagò al Football Leader: “Sistema sport in prima linea nelle battaglie contro il razzismo”

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, è intervenuto durante la cerimonia della premiazione del Football Leader.

“La leadership è una di quella cosa che non la compri che forse non leggi nemmeno sui libri. E’ una cosa che si ha da quando si nasce e poi quando ci si mette del suo nel corse della propria vita. Avere leadership è qualcosa che ti viene riconosciuto. In un paese più ci sono leader e più ci sono possibilità di fare grandi cose.

Il sistema dello sport è in prima linea in tutte le battaglie contro il razzismo e contro quelle azioni che spesso ci fanno vergognare. Se tutte le società prendessero spunto da quello che succede nello sport saremmo tutti un passo avanti. Nel mondo nello sport poi ci sono dirigenti, allenatori, calciatori, arbitri, giornalisti e tifosi, dunque la qualità è variegata. La cosa brutta è che c’è una diffidenza nel riconoscere i meriti di una persona magari perché hanno un colore diverso della pelle. Qui si entra nelle dinamiche di crescita culturale.

Ieri ero a Palermo, il presidente Mattarella ha premiato la Nazionale nella scherma. Qui ha detto una cosa bellissima ‘Gli allenatori nella Scherma sono dei maestri’.

Comments

comments