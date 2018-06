Russia 2018: tra canto e diti medi ecco il report della cerimonia inaugurale

Prima la consegna della Coppa del Mondo, poi Robbie Williams e Aida Garifullina, tutte le emozioni vissute al Luzhniki per aprire i Mondiali di Russia 2018.

Serpeggia l’emozione allo stadio Luzhniki di Mosca, 80mila spettatori, tutto esaurito per assistere alla cerimonia d’apertura dei Mondiali di Russia 2018. Sui maxi schermi dello stadio, spazio alle immagini della capitale, accompagnate dalle note di Ciajkovskij suonate da Juri Bashmet agli archi e Daniil Trifonov al piano.

Reunited with the #WorldCup trophy 😍🏆 Thanks, @IkerCasillas, we always knew you had safe hands 🙌 pic.twitter.com/7PJGXitCvT — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 14, 2018

Ma prima di iniziare i festeggiamenti, è il momento di consegnare proprio lei, la protagonista di tutto, l’oggetto del desiderio di tutti fino alla fine di questa avventura: la Coppa del Mondo! Iker Casillas, portiere e bandiera della Spagna ha il dovere di riportarla in quella che sarà, fino alla fine del torneo, la sua casa. “Grazie Iker, abbiamo sempre saputo che le tue erano mani sicure”, come dargli torto.

Poi, spazio per un’altra Leggenda (maiuscola d’obbligo) del calcio moderno: il Fenomeno, Ronaldo. L’ex stella del Brasile è acclamato dalla folla e più avanti porterà in campo l’Adidas Telestar 18, il pallone ufficiale dei Mondiali di Russia ed, in particolare, il pallone portato nello spazio da un team della Stazione spaziale internazionale (Iss) e con cui cosmonauti e astronauti avevano giocato a gravità zero.

Una volta sbrigate le “formalità”, c’è un solo modo per attendere la partita inaugurale e smorzare l’ansia dei tifosi di casa, che vedranno la Russia sfidare l’Arabia Saudita (e travolgerla 5-0): fare festa! Ha così inizio la cerimonia inaugurale.

“Let me entertain you”, una promessa mantenuta, un manifesto esistenziale, il titolo della canzone con cui un Robbie Williams di rosso vestito si presenta al pubblico del Luzhniki. L’ex Take That scalda l’animo dei tifosi presenti allo stadio, che diventa rovente all’ingresso della bellissima Aida Garifullina, celebre soprano che entra su un grande uccello di fuoco.

Sul campo nel frattempo si alternano 500 ragazzi e ragazze tra danzatori, acrobati e ginnasti, con Robbie Williams e Aida Garifullina che duettano sulle note di “Angel”. Nella chiusura, il cantante britannico si lascia andare ad un dito medio mostrato alla telecamera mentre canta “Rock DJ”, forse una risposta alle tante critiche che gli sono piovute addosso negli ultimi tempi, o al presunto divieto di cantare una delle sue canzoni “Party like a Russian”, canzone del 2016 che si ispira allo stile di vita degli oligarchi russi.

Per chiudere, sul podio Vladimir Putin e Gianni Infantino. Queste le parole del presidente russo: “Nel nostro Paese il calcio non è lo sport più importante ma i russi amano il calcio. Abbiamo lavorato sodo per preparare questo evento”. Non mancano i fischi per lui, mentre solo applausi per il presidente della FIFA che saluta tutti in russo.

