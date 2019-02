Serie A: gli squalificati del Giudice Sportivo dopo il 26° turno

Questi i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata del campionato di Serie A.

Sono cinque e tutti squalificati per un solo turno i calciatori colpiti da provvedimenti disciplinari dopo l’ultimo turno di Serie A: Deiola (Cagliari), Duncan (Sassuolo), Ekdal (Sampdoria), Hetemaj (Chievo Verona), Pulgar (Bologna). All’elenco va aggiunto Fofana dell’Udinese che salterà il prossimo match, in virtù del fatto che l’ultima gara dei friulani è stata rinviata (quella contro la Lazio) e non ha potuto scontare lo stop effettivo.

