Sacchi: “Napoli, grazie per le emozioni regalate contro il Liverpool”

L’ex allenatore Arrigo Sacchi, in un approfondimento sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha commentato il successo del Napoli sul Liverpool.

“Poteva succedere qualcosa di decisivo in ogni momento, in un match equilibrato con un livello di difficoltà elevatissimo. Gli azzurri hanno vinto con merito e giocando con determinazione, coraggio e un’ottima organizzazione. La linea difensiva ha fugato i timori delle precedenti partite grazie alla compattezza e collaborazione della squadra. Carlo dovrà lavorare sul pressing ancora velleitario. Ora però il Napoli deve compiere un ulteriore salto di qualità mentale, dando sempre tutto come fanno le grandi squadre. Buon lavoro e grazie per le emozioni regalateci”.

Comments

comments