Salisburgo-Napoli: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Questa sera alle ore 18.55 Salisburgo e Napoli si contenderanno l’accesso ai quarti di finale di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI

Salisburgo (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Junuzovic; Wolf; Daka, Dabbur. All.: Rose.

Indisponibili: Pongracic.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik. All.: Ancelotti.

Indisponibili: Koulibaly, Maksimovic, Albiol.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Solo una delle ultime 43 squadre che hanno perso 3-0 la partita d’andata in trasferta in un turno a eliminazione diretta di Coppa Uefa/Europa League è poi riuscita a ribaltare il risultato al ritorno e a qualificarsi: fu il Valencia a compiere l’impresa battendo 5-0 il Basilea al Mestalla e approdando così alle semifinali.

Il Napoli potrebbe qualificarsi per la terza volta nella sua storia ai quarti di finale in una competizione europea: i precedenti risalgono al 1976-77 (Coppa delle Coppe), 1988-89 (Coppa Uefa) e 2014-15 (Europa League).

Dopo avere perso le prime 4 sfide casalinghe europee contro squadre italiane senza segnare nememno un gol, il Salisburgo ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie e un pareggio incluso il 4-1 sulla Lazio della passata stagione.

Il Napoli non vince 2 partite consecutive in trasferta nelle competizioni europee da quando ottenne una striscia di 3 successi di fila tra ottobre e novembre 2015.

In 3 partite di Europa League quest’anno il Napoli ha già segnato un gol in più (8) di quelli messi a segno in 6 partite nella fase a gironi di Champions League (7).

statistiche Opta

