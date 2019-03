Chiriches e Luperto, la coppia inedita chiamata alla grande occasione

I due difensori centrali del Napoli, Chiriches e Luperto, per la partita di oggi hanno una grande occasione per dimostrare quanto valgono.

Chiriches e Luperto sono chiamati oggi ad una grande responsabilità: sostituire Koulibaly e Maksimovic, la coppia difensiva titolare del Napoli. Non una responsabilità qualunque, soprattutto se arriva in una gara, Salisburgo-Napoli, che vale la qualificazione ai quarti di finale di Europa League.

Ma per loro due è anche un’occasione per far vedere che non sono da meno; d’altronde Ancelotti ha parlato chiaro, ha piena fiducia in ogni singolo componente della squadra. Lo ha tenuto a ribadire sia dopo Sassuolo-Napoli sia nella conferenza stampa di ieri alla vigilia del match.

Fino ad ora sono pochi i minuti giocati in questa stagione: 328′ minuti per Luperto e 101′ per Chiriches. Tutti divisi tra Serie A ed Europa League. I due non dovranno sentirsi schiacciati da questa responsabilità, per giocare al meglio; ma anzi, sfruttare la gara di stasera come un rilancio per mettere ancora di più in difficoltà il mister nelle prossime partite.

Menzione speciale merita poi Sebastiano Luperto. A 22 anni sono poche le occasioni di questo tipo che capitano, in particolare se si ha davanti un mostro sacro come Kalidou Koulibaly; le carte per fare molto bene le ha, tocca solo a lui saperle sfruttare. Magari mettendo anche in mostra qualche insegnamento del suo compagno di reparto (che di sicuro c’è stato), a cui stasera tocca solo fare il tifo.

La voglia di fare bene di sicuro non manca, e la qualificazione ai quarti di finale passa anche da loro; così come Ancelotti, anche i tifosi devono avere piena fiducia in loro.

Comments

comments