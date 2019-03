Marco Rose, allenatore del Salisburgo, ha parlato attraverso il sito ufficiale del club austriaco della partita di Europa League contro il Napoli.

“Giochiamo con una grande squadra sia dal punto di vista del gruppo che da quello individuale. Siamo in buona forma, ma sappiamo che dobbiamo fare ancora di più in tutte i particolari contro il Napoli. La cosa buona è che arriviamo da una vittoria in campionato Ora dobbiamo vedere quali giocatori infortunati possono tornare per giovedì”.

